De Berliner Senat huet dowéinst en Donneschdeg decidéiert, privat Kontakter weider ze reduzéieren an d'Maskeflicht ze verstäerken.

Korrespondenz vu Berlin vum Laurence Kemp

Den zweete Lockdown, deen zanter Ufank November gëllt, weist zu Berlin net déi gewënschte Resultater. Déi sougenannte “Corona Ampel” steet den Ament op rout fir d'Inzidenz - d'lescht Woch gouf et iwwer 200 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner - orange, fir d'Kapazitéit vun den Intensivbetter, déi zu knapp 25% ausgelaascht sinn. Ëmmerhin eng Luucht ass gréng, nämlech déi fir den R-Wäert, dee bei 0,77 läit. Am schlëmmste betraff sinn d'Quartieren Neukölln, Berlin Mitte a Friedrichshain-Kreuzberg. Mëttlerweil hu sech zu Berlin iwwer 61.000 Leit mam Coronavirus infizéiert. Et goufen an der däitscher Haaptstad scho méi wei 500 Doudeger, duebel esou vill wéi nach viru 4 Wochen. E Mëttwoch goufe bundeswäit d'Mesurë vum zweete Lockdown bis viru Chrëschtdag verlängert an deelweis och verschäerft. Vun elo un dierfe sech an Däitschland just nach 5 Persounen aus maximal 2 verschiddene Stéit treffen. Kanner ënner 14 Joer si vun dëser Reegel net betraff. Tëscht dem 23 Dezember an dem 1. Januar ginn dës Mesurë fir d'Feierdeeg nees gelackert an et dierfe sech bis zu 10 Leit treffen. Zu Berlin gëllt dës extra Reegel fir d'Feierdeeg allerdéngs net, hei bleift et bei maximal 5 Persounen. Dat huet de Senat en Donneschdeg decidéiert. "Wir dürfen uns nicht zurücklehnen", esou de Berliner Buergermeeschter Michael Müller. Chrëschtdag a Silvester muss zu Berlin dëst Joer also am klenge Krees gefeiert gi.

Och d'Maskeflicht gouf zu Berlin op en Neits verschäerft. Op beliefte Stroossen a Plaze muss een elo eng Mask un hunn. Wat mam Term “belieft” genee gemengt ass, ass den Ament nach onkloer.

D'Reegele fir de Commerce goufe liicht geännert, elo gëllt fir Butteker bis 800 Quadratmeter: ee Client op 10 Metercarré a fir grouss Geschäfter mat iwwer 800 Quadratmeter Fläch: ee Client op 20 Metercarré.

D'Chrëschtmäert sinn, bis op vereenzelt Iessbuden, komplett ofgesot. Och dat traditionellt Freedefeier um Brandenburger Tor fält an d'Waasser. “Alle Jahre wieder” trëfft also am Joer 2020, och zu Berlin, net sou richteg zou.