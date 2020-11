Frankräich verhandelt jo den Ament mat Däitschland an aneren EU Staaten iwwert eng gemeinsam Linn vun den Alpelänner.

Am Südoste vu Frankräich hunn honnerte Mënschen dofir demonstréiert, datt d'Schilifter, Restauranten an d'Baren op de Wantersportdestinatiounen dierfen opmaachen. De Franséische Regierungschef Jean Castex hat jo en Donneschden ugekënnegt, datt déi franséisch Schigebidder zwar an der Chrëschtvakanz dierfen opmaachen, d'Schilifter awer missten zoubleiwen. D'Restauranten an d'Bare sollen de Corona-Reegelen am Land no, bis op d'mannst den 20. Januar zoubleiwen.

Frankräich verhandelt den Ament mat Däitschland an aneren EU Staaten iwwert eng gemeinsam Linn vun den Alpelänner.

De bayresche Ministerpresident pocht zum Beispill drop, datt alleguer déi europäesch Schigebidder bis den 10te Januar zou bleiwen, fir ze verhënneren, datt et nach emol d'selwecht geet, wéi de leschte Wanter zu Ischgl. Italien well op dee selwechte Wee goen, Éisträich ass domadder awer net averstanen a well just den Après-Ski verbidden.