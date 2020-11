No der déidlecher Attack op en iraneschen Atomwëssenschaftler hunn d'Vereenten Natiounen d'Konfliktparteien am Noen Osten opgeruff sech zeréckzehalen.

E Porte Parole sot, eng Eskalatioun vun den Tensiounen an der Regioun misst verhënnert ginn.

Den Atomfuerscher Fachrisadeh war e Freideg bei enger geziilter Attack an der Géigend vun Teheran ëmbruecht ginn. Den iraneschen President Ruhani mécht Israel an d'USA fir d'Dot responsabel.