Am Kontext vun engem Anti-Terror-Asaz hunn d'tierkesch Autoritéiten an de leschten Deeg iwwer 640 Mënsche festgeholl.

Hinne gi Connectiounen zu der verbuedener kurdescher Organisatioun PKK nogesot. Et goufe Razzien an 42 Stied a Provënzen an der Tierkei. Dobäi solle Pistoulen, Gewierer an Dokumenter séchergestallt gi sinn. Dat mëllt eng staatlech Noriichtenagence.

D'PKK gëtt och an Europa an an den USA als Terrorgrupp agestuuft.