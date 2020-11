Iwwer honnertdausend Mënsche sinn a Frankräich aus Protest géint dat ëmstriddent Gesetz zum Schutz vun der Police op d'Strooss gaangen.

Wéi déi franséisch Noriichtenagence AFP mellt, hu landeswäit am Ganzen 133.000 Mënschen demonstréiert. Eleng zu Paräis waren et ronn 46.000.



Dem franséischen Inneminister Gérald Darmanin no sinn eng 37 Polizisten a Gendaarme blesséiert ginn. Hien huet d'Gewalt als inacceptabel verurteelt.

37 policiers et gendarmes blessés en bilan provisoire lors des manifestations. Je condamne, une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2020

Wéi d'Police vu Paräis matdeelt, si 46 Persoune festgeholl ginn, 23 Policebeamte goufe verwonnt. D'Police huet Tréinegas agesat géint d'Demonstranten, déi Barrièren opgeriicht haten a mat Steng geschoss hunn. Op der Bastille-Plaz gouf en Zeitungskiosk, den Agank vun der franséischer Zentralbank an eng Brasserie a Brand gestach. Och e puer Autoe goufen ugefaangen.

Ënnert de Blesséierten ass och e Fotograf, deen ënner anerem fir AFP schafft. Den Ameer Alhalbi gouf zesumme mat Demonstranten bei den Zesummestéiss mat der Police verwonnt. Reporter ouni Grenzen (RSF) huet d'Police fir hir inacceptabel Gewalt kritiséiert. Den RSF-Generalsekretär Christophe Deloire huet op Twitter erkläert, de Fotograf hätt eng mam Knëppel an d'Gesiicht kritt.

© AFP

Och a villen anere Stied wéi Stroossbuerg, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes a Montpellier sinn dausende Mënschen op d'Strooss gaangen. Si protestéiere géint e geplangte Gesetz, mat deem déi franséisch Regierung bestëmmte Fotoen oder Filmopnamen vu Polizisten ënner Strof stelle wëll, duerch déi e Beamte kéint an d'Kritik geroden. D'Verëffentleche vun esou Biller ka mat enger Prisongsstrof vu bis zu engem Joer oder enger Geldstrof vu bis zu 45.000 Euro bestrooft ginn.

Journalisteverbänn gesinn et als massiv Aschränkung an d'Pressefräiheet.

Eréischt dës Woch ware Videoe vu brutalen Policeasätz verëffentlecht ginn. E Méindeg haten Polizisten en illegaalt Flüchtlingslager op eng schro Manéier geraumt an en Donneschdeg ass e Video public gaangen, dee gewisen huet, wéi Polizisten e schwaarze Museksproduzent brutal an sengem Studio attackéiert hunn.