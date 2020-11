An der Woch goufen et och Ausernanersetzungen tëschent de pro-demokrateschen Demonstranten an de Sympathisante vun der Monarchie.

An der thailännescher Haaptstad Bangkok sinn erëm honnerte Leit op d'Strooss gaangen, fir géint d'Kinnekshaus ze protestéieren a fir Reformen ze fuerderen. D'Protester, déi et Thailand elo schonn zënter 5 Méint an Otem halen, hu mat hirer Kritik un der Monarchie en Tabu gebrach.

Dat südostasiatescht Land huet eent vun de strengste "lèse majesté" Gesetzer, déi et op der Welt gëtt. Kritik um Kinnekshaus ass net erlaabt. An der Woch goufen et och Ausernanersetzungen tëschent de pro-demokrateschen Demonstranten an de Sympathisante vun der Monarchie. Dobäi ware 50 Persoune blesséiert ginn.