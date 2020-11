An engem Spidol am Saarland gouf et e Virfall, deen dem Personal nach méi laang dierft an Erënnerung bleiwen.

E Patient hat an der Urgence randaléiert, d'Police, déi huet missen op d'Plaz kommen, huet festgestallt, datt de Mann ëmmerhin en Alkoholtaux vu 4,7 Promill hat. En huet missten op der Intensivstatioun ënnerbruecht ginn an d'Police schreift nieft engem décke Kapp géif et och nach eng Plainte wéinst Beleidegung. De Mann hat d'Beamten "Mëssgebuert" genannt.