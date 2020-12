An deem Artikel goung et drëm, fir d'Verëffentlechung vun Opname vu Police-Asätz staark ze limitéieren.

No den massive Protester leschte Weekend a Frankräich géint dat ëmstriddent Sécherheetsgesetz an d'Policegewalt, gouf no enger Krise-Sëtzung am Elysée e Méindeg decidéiert, fir ee besonnesch staark kritiséierten Artikel an dem Gesetz nei ze formuléieren. Doranner goung et drëm, fir d'Verëffentlechung vun Opname vu Police-Asätz staark ze limitéieren. De franséische President Emmanuel Macron hat virdrun seng Regierung opgefuerdert, fir Proposen ze maachen, wéi een d'Vertraue vun der Populatioun an hir Police nees kéint stäerken.

No enger brutaler Attack op e schwaarze Museksproduzent goufe jo Enquêten géint 4 Beamten an d'Weeër geleet. 2 vun hinne sëtzen an Untersuchungshaft an 2 sinn mat Oplagen op fräiem Fouss.