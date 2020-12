An der Belsch däerfen nees d'Geschäfter opmaachen, no iwwer 4 Wochen wou se hu missen zou hunn. Et mussen awer strikt Mesuren agehale ginn.

Restauranten, Caféen, Coiffeuren an aner Butteker mat Kierperkontakt mussen an der Belsch nach zoubleiwen. An Däitschland gëlle vun dësem 1. Dezember u méi streng Moossnamen. Ënnert anerem däerfe just nach maximal 5 Leit aus zwee Stéit, plus d'Kanner, sech gesinn.