An der Nuecht op en Dënschdeg goufen et e sëllegen Accidenter, besonnesch an Hessen an a Rheinland-Pfalz, dat wéinst Glatäis oder Schnéi.

Am Bundesland Hessen goufen et Dosenden Accidenter mat direkt e puer Schwéierblesséierten. Am Rheinland-Pfalz an am Saarland blouf et éischten Informatiounen no beim Blechschued.

Och a Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Thüringen huet d'Meteo fir Problemer gesuergt.

Fir Lëtzebuerg gouf et jo och eng Wiederwarnung wéinst Glëtz. Um Dënschdeg de Moie war am Bulletin vum CGDIS näischt vun eventuellen Accidenter vermierkt. Et sief drun erënnert, dass zu Lëtzebuerg vun 23 Auer bis moies 6 Auer e Couvre-feu gëllt.