D’Klimaziler vu Paräis sinn erreechbar an d’Hausse vun de globalen Temperature kéint bis Enn vum Joerhonnert op Plus 2,1 Grad Celsius limitéiert ginn.

Dat geet aus enger neier Analys vum "Climate Action Tracker" ervir, engem onofhängege Grupp vu Wëssenschaftler. D’BBC zitéiert aus där Analys, datt d’Ziler virun allem kéinten erreecht ginn, well China weider grouss Efforten annoncéiert huet an den Joe Biden neien US-President gëtt. Deen huet jo annoncéiert, d’Land erëm an de Klimaaccord vu Paräis ze reintegréieren (den Donald Trump hat d’USA jo aus dem Accord zeréckgezunn).

De chinesesche President Xi Jinping hat sengersäits am September en neit Zil gesat: China géing bis 2060 CO2-neutral ginn.

Grouss Schwieregkeete gesäit de Grupp Wëssenschaftler an der Ëmsetzung vun de kuerzfristegen Ziler bis 2030.