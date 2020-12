Ënnert schreckleche Konditioune gouf de Bouf (41) vun der Mamm festgehalen, dat an der eegener Wunneng. De Mann konnt weder lafen nach schwätzen.

Schwedesch Medie mellen en Dënschdeg, dass de mëttlerweil 41 Joer ale Mann ënnererniert a praktesch ouni Zänn an enger verdreckster Wunneng entdeckt gouf. Hie gouf ,wéi et heescht, mat entzünte Blessuren un de Been fonnt a kéint kaum lafen oder schwätzen. D'Police gehäit der Mamm illegal "Privation de liberté" a Kierperverletzung vir.

De Bouf vun der Fra gouf an enger Wunneng zu Haninge, engem Viruert vu Stockholm, fonnt a war fir eng "ganz laang Zäit agespaart gewiescht", esou e Porte-Parole vun der schwedescher Police der AFP géigeniwwer.

Déi national Medie mellen, dass de Jong 28 Joer agespaart war, dat wollt d'Police bis elo awer nach net confirméieren. Am Alter vun 12 Joer huet d'Mamm de Jong aus der Schoul geholl an en zënterhier agespaart hunn. Eng Persoun aus der Famill huet de Mann fonnt, nodeems seng ëm 70-Joer-al Mamm an d'Spidol misst.

Dës Persoun huet dem "Expressen" ausgesot, dass d'Wunneng an engem ganz desolaten Zoustand wier. Iwwerall wier Urin, Dréck a Stëbs an et géif verduerwen iwwerall richen. Nodeems sech duerch Bierger vun Dreck gekämpft gouf, huet een de komplett vernoléissegte Mann entdeckt.

De Jong vun der Fra koum an d'Spidol, soll awer net a Liewensgefor sinn. D'Spidol huet d'Police och alarméiert, déi de Fall elo iwwerholl hunn an och d'Haus ënnersichen. D'Mamm selwer soll alleguerten d'Virwërf vu sech weisen, esou AFP.