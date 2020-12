En Dënschdeg war den éischten Dag vun enger Reunioun vun den Nato-Ausseministeren, bei där och de Jean Asselborn zougeschalt war.

De Lëtzebuerger Diplomatiechef huet dobäi bedauert, dass e Member aus der Nordatlantik-Allianz, nämlech d’Tierkei, oppen am Bierg-Karabach-Konflikt involvéiert war. Esou Aktiounen déi zeg-dausenden Ziviliste géifen affektéieren, an zu humanitäre Krise féieren, wieren net acceptabel.

En Donneschdeg geet d’Visio-Konferenz weider, mat engem Austausch iwwert China, an d’Relatiounen zu der Ukrain a Georgien.

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn a participé à la première journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN (01.12.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé par visioconférence à la première journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le 1er décembre 2020.

La réunion ministérielle, présidée par le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a permis aux ministres des Affaires étrangères d'avoir une discussion approfondie sur l'initiative OTAN 2030. Dans ce contexte, le ministre Asselborn a remercié les membres du groupe d'experts indépendants pour les recommandations qu'ils ont fournies en vue de renforcer la dimension politique de l'Alliance atlantique.

Jean Asselborn a notamment salué la proposition d'établir un code de bonne conduite et s'est réjoui que le groupe d'experts ait mis l'accent sur le besoin d'assurer un respect sans faille des valeurs consacrées par le traité de Washington : « La démocratie, la liberté individuelle et l'Etat de droit ne doivent pas être de vains mots. Ce sont des valeurs que nous devons tous respecter pleinement afin de préserver la crédibilité de notre Alliance », a souligné le chef de la diplomatie luxembourgeoise.

L'engagement de l'OTAN en Afghanistan, l'approche à l'égard de la Russie et les sujets liés à la maîtrise des armements, au désarmement et à la non-prolifération ont également figuré à l'ordre du jour de cette réunion ministérielle. Le ministre Asselborn a constaté que l'influence de la Russie dans le voisinage des Etats membres de l'OTAN se renforce, à la faveur aussi du conflit du Haut-Karabakh.

Jean Asselborn a fortement regretté le fait qu'un Etat allié, la Turquie, ait été directement impliquée dans le conflit du Haut-Karabakh en facilitant l'engagement de mercenaires en provenance de Syrie. Il a souligné que de telles opérations qui se traduisent par une catastrophe humanitaire affectant des dizaines de milliers de civils sont inacceptables.

En matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération, le ministre Asselborn a exprimé son espoir que le traité de réduction des armes stratégiques nucléaires (traité « New START ») entre les Etats-Unis et la Russie puisse être prolongé au-delà de février 2021.

La réunion ministérielle de l'OTAN continuera demain avec un échange de vues sur la Chine, en présence notamment du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Les ministres évoqueront également l'engagement de l'OTAN envers la Géorgie et l'Ukraine avec leurs homologues de ces deux pays.