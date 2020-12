Wéinst der Participatioun un enger net geneemegter Demonstratioun muss den Hongkonger Aktivist fir iwwert ee Joer an de Prisong.

China geet weider mat enger haarder Hand géint d'Demokratiebeweegung zu Hongkong vir. De Joshua Wong muss fir 13 an een hallwe Mount an de Prisong, déi aner Ugekloten Agnes Chow an Ivan Lam goufen zu zéng respektiv siwe Méint Prisong verurteelt. Dat huet e Geriicht zu Hongkong decidéiert. D'Uklo hat deenen dräi reprochéiert, d'lescht Joer bei enger net geneemegter Demonstratioun géint de wuessenden Afloss vun der chineesescher Staatsféierung op Hongkong matgemaach ze hunn.

De 24 Joer ale Wong an d'Chow, déi en Donneschdeg 24 Joer al gëtt, sinn déi international bekanntste Gesiichter vun der Hongkonger Demokratiebeweegung. Si protestéieren zanter Jore fir d'Autonomie vun Hongkong a fir demokratesch Rechter.

Déi international Opmierksamkeet fir d'Situatioun an der Metropol huet an de leschte Méint wuel nogelooss, ma d'Situatioun ass aus Siicht vun der Demokratiebeweegung schlëmmer wéi virdrun. Déi kommunistesch Féierung aus China geet zanter Méint massiv a mat héijer Vitess géint d'Reschter vun der Autonomie vun Hongkong vir: A Schoule gi Léierpläng geännert, kritesch Journaliste gi gekënnegt, déi verbleiwend fräi Medie gi gegängelt.