An Zukunft kann een artifiziell hiergestallte Poulet an de Restaurante vu Singapur bestellen.

D'Fleesch gouf an engem Labo hiergestallt, als Basis goufen Zelle vun Déiere geholl. Dëst wier e grousse Schratt fir d'Industrie, déi sech op d'Ernärung spezialiséiert huet, huet eng vun de Mataarbechterinne vun der Start-up-Entreprise, déi d'Fleesch produzéiert, gesot. Vill Entreprisë sinn am Gaangen u Methoden ze schaffen, wéi ee Fleesch kann hierstellen, wat d'Ëmwelt manner belaascht, wéi de bis ewell traditionelle Wee.

Ee vun de Grënner vun "Eat Just" huet da gemengt, datt dës Autorisatioun eréischt déi éischt vu ville wär, déi een an Zukunft weltwäit kéint kréien. Et geet een dovunner aus, datt d'Consommatioun vu Fleesch bis 2050 ëm 70 Prozent kéint an d'Luucht goen an dat artifiziellt Fleesch kéint en Deel vun dëser Demande ofdecken.

Aktuell ginn et natierlech scho Fleeschersatzproduiten, déi awer op planzlecher Basis sinn an net op Basis vun Zelle vun Déieren.

Wat de Präis betrëfft, wier een aktuell um Niveau vun héichklassegem Poulet an engem gehuewene Restaurant, esou d'Vertrieder vun Eat Just. Et hätt een et domadder scho fäerdeg bruecht, fir d'Produktiounskäschten erofzeschrauwen. Als éischt wäerten elo emol Nuggets op de Maart kommen a kuerz drop rechent d'Entreprise, datt een och "wäisse" Poulet kann hierstellen. An den nächste Joren hofft een dann och, wann d'Gamme méi grouss gëtt, datt ee mam Präis esouguer ënnert dee fale kann, deen d'Leit aktuell musse fir normale Poulet bezuelen.