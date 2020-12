Aus bis ewell ongekläerter Ursaach koum et e Mëttwoch de Moie géint 11.50 Auer zu enger Explosioun an der rue de la Fragnée am Zentrum vum Léck.

De provisoresche Bilan läit aktuell bei 4 Blesséierten, nodeems en Haus an de Koup gefall ass. Eng Persoun war ënnert den Iwwerreschter vum Haus begruewen, konnt awer géint 13 Auer befreit ginn. Verschidde Gebaier an der direkter Ëmgéigend goufen aus Sécherheetsgrënn evakuéiert. © rtlinfo.be © rtlinfo.be