De Schock setzt och e Mëttwoch nach déif an der Stad un der Grenz zu Lëtzebuerg.

Dausende vu Leit waren um Mëttwoch hei versammelt, fir un d’Affer ze denken, sech géigesäiteg Kraaft ze ginn an iergendwéi dat ze verschaffen, wat der vill en Dënschdeg och vu ganz no hu misse materliewen. Well och déi sëllegen Zeien an Awunner vun der Stad mussen d’Evenementer elo verschaffen. An dofir waren e Mëttwoch de ganzen Dag och Mataarbechter vun der "Seelsorge Trier" an der Stad ënnerwee fir fir d’Leit do ze sinn a mat hinnen ze schwätzen, wéi eis eng Mataarbechterin op der Platz erkläert huet.

Et ass also e Schock fir vill Tréierer an och Lëtzebuerger déi zu Tréier wunnen, schaffen oder do studéieren. Mir hunn mam Diana Granja, wat an der däitscher Stad studéiert, iwwert d’Situatioun geschwat.