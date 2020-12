D'EU-Medikamenten-Agentur rechent dogéint domadder, den Impfstoff Enn Dezember zouzeloossen.

De brittesche Premierminister huet vun "fantasteschen Nouvellen" geschwat, de Chef vum Pharmakonzern Pfizer vun engem "historesche Moment am Kampf géint de Covid-19": den Impfstoff vu Biontech a Pfizer gouf e Mëttwoch a Groussbritannien zougelooss, schonn an den nächsten Deeg sollen déi éischt Impfdosen ukommen.

“Wann de Vaccin bis op de Marché kënnt, geet et biergop. Mir fänken nächst Woch domadder un. Mir sinn an houfreg datt d’Vereenegt Kinnekräich dat éischt Land op der Welt ass, dat e klinesch approuvéierte Vaccin huet, dee kann agesat ginn.” Dat sot de brittesche Gesondheetsminister Matt Hancock.

D’Begeeschterung an de Stroosse vu London war méi verhalen. Virop déi séier Zouloossung veronséchert verschidde Leit. De brittesche Kommitee fir Impfungen an Immuniséierung huet ënnerstrach, datt d’Leit sech trotz accelériéierten Zouloossungsprozedure keng Suergen ëm d’Sécherheet vum Vaccin misste maachen. D’Iwwerpréiwunge fir Zouloossunge wäre streng gewiescht, esou déi brittesch Medikamentenagence, déi nach ënnersträicht, datt d’Benefice vum Vaccin d’Risiken iwwerweie géifen.

800.000 Impfunge sollen uganks nächst Woch schonn administréiert ginn, esou de brittesche Gesondheetsminister Matt Hancock, bis Enn vum Joer sollen et, Zitat, "Milliounen" Dose sinn. Fir d'alleréischt géifen Awunner a Fleegeheemer an d'Gesondheets- a Fleegepersonal geimpft ginn.

D'Impfdose géifen zu Puurs an der Belsch produzéiert a vun do aus a Groussbritannie geliwwert ginn, sot d'Matgrënnerin vum däitschen Biotechnologiekonzern Biontech Özlem Türeci. Den Hiersteller no ass et weltwäit deen éischten Impfstoff, deen an der Phase 3 getest gouf, deen zougelooss gouf. En Impfstoff, deen zu Mainz erfonnt gouf, an der Belsch produzéiert gëtt, awer virun der EU d'éischt mol a Groussbritannien ukënnt. Dat léich drun, datt een ënnerschiddlech Prozeduren hätt, sot en Dënschdeg den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn.

"US/UK gehen ja eher auf eine Notfall-Zulassung. An der Stelle werden wir eben das bewerte Verfahren bis hin zur kondiditionierten Zulassung, aber eben einer regulären kondiditionierten Zulassung gehen. Deswegen kann es diesen zeitlichen Unterschied jetzt geben."

Et géing net drëm goen, wien dee Séierste wier, ma dass een e sécheren Impfstoff hätt, esou de Jens Spahn. Déi europäesch Medikamenten-Agentur EMA schafft den Ament drop hin, d'Biontech-Impfung Enn Dezember zouzeloossen, den Impfstoff vu Moderna iwwerdeems Mëtt Januar. Béid Impfunge solle wéineg Niewewierkungen hunn an zu ongeféier 95% protegéieren.

Vaccin wierkt no 28 Deeg

2 Impfddose si jo néideg fir e maximale Schutz. 12 Deeg no der éischter Injektioun géif et eng partiell Wierkung, esou den Hiersteller. No 21 Deeg ass eng zweet Injektioun fälleg. 7 Deeg drop géif d’Substanz voll wierken. Wéi laang, dat ass nach net gewosst. Dat misst un den Testkandidaten iwwerpréift ginn.