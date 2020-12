E Mëttwoch war den zweeten Dag vun der NATO-Ausseminister-Konferenz, un där de Jean Asselborn fir de Grand-Duché Deel geholl huet.

Haaptsujet waren do d’Relatiounen mat China, déi dem Lëtzebuerger Diplomatiechef no wichteg wieren, souwuel bei der Äntwert op Pandemien, wéi mer dat elo gesinn, oder och an der Lutte géint de Klimawandel.

D’Ministere vum Benelux hunn iwwerdeems eng gemeinsam Deklaratioun gemaach, fir hir Solidaritéit mat Georgien a mat der Ukrain ze ënnersträichen, an d’Souveränitéit an déi territorial Integritéit vu béide Länner ze ënnerstëtzen, an den Tensiounen, déi et an der Lescht an der Regioun vum schwaarze Mier ëmmer méi gëtt.