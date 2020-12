Chinesen, déi Member vun der Kommunistescher Partei sinn, kréien et elo méi schwéier gemaach, fir an d'USA anzereesen.

Dat mellt d'New York Times a berifft sech op den US-Ausseministère. Deemno ass de Visa fir Membere vun der Partei an hir direkt Famill op ee Mount limitéiert. An an deem Mount dierfen d'Leit net méi dacks an d'USA areesen. D'Zeitung schreift, datt ronn 270 Millioune Chinese vun dëser Mesure betraff sinn.

Als Erklärung heescht et aus dem Ministère, datt ee joerzéngtelaang Membere vun der Partei fräien Zougang zu amerikaneschen Institutiounen ginn, ouni awer, datt China déi selwecht Privileegien un US-Bierger ginn hätt. Bis ewell konnte Membere vun der Kommunistescher Partei e Visa kréien, deen 10 Joer laang gutt war, ma d'Leit hunn net dierfte méi laang wéi 180 Deeg um Stéck an den USA bleiwen. Béid Länner hu virdru schonn d'Visae vu Journaliste staark limitéiert.

Fir e klenge Skandal hat och gesuergt, datt d'USA am Ufank vum Joer honnerte chinesesche Studenten de Visa ewechgeholl hat, well hinne Spionage a Déifstall virgehäit gouf. Dorops hat China den USA "politesch Verfolgung a rassistesch Diskriminéierung" virgeworf.