E Mann, deen Ufank der Woch an enger verkommener Wunneng fonnt gi war, soll den Ermëttler no awer net vu senger Mamm jorelaang agespaart gewiescht sinn.

Déi 70 Joer al Fra gëtt et elo net méi verdächtegt, fir hire Jong jorelaang agespaart ze hunn, sou de Parquet en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP géintiwwer. "Mir hu keng Unhaltspunkte fonnt, dass de Mann agespaart oder gefesselt oder eesäiteg physesch dorunner gehënnert gouf, d'Wunneng ze verloossen."

Déi schwedesch Police hat der Mamm illegal "Privation de liberté" a Kierperverletzung virgehäit. Schwedesch Medie haten en Dënschdeg gemellt, dass een 41 Joer ale Mann ënnererniert a praktesch ouni Zänn an enger verdreckster Wunneng entdeckt gouf. Hie gouf, wéi et geheescht huet, mat entzünte Blessuren un de Been fonnt a kéint kaum goen oder schwätzen. De Mann soll 28 Joer laang vu senger Mamm gefaange gehale gi sinn.

Och d'Police war eegenen Aussoen no dem Verdacht, datt de Mann wuel "eng ganz laang Zäit agespaart" war nogaangen. Antëscht huet den 41 Joer ale Mann vun der Fra awer géintiwwer den Autoritéite gesot, datt hie selwer entscheede konnt, ob hien d'Wunneng verloosse wollt oder net. Och d'Noperen hunn de Mann e puer Mol dobausse gesinn. D'Mamm gouf antëscht nees fräigelooss.