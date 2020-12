D'Oberlandesgericht (OLG) zu Frankfurt am Main huet dës Entscheedung en Donneschdeg bekannt ginn.

E Papp ass och géint säi Wëllen zu engem reegelméissegen Ëmgang mat senge Kanner verflicht. Wéi d'Oberlandesgericht (OLG) zu Frankfurt am Main en Donneschdeg a senger Decisioun betount huet, korrespondéiert dat am Grondgesetz besonnesch geschützten Erzéiungsrecht vun Elteren gläichzäiteg mat der Flicht, dëst fir d'Wuel vum Kand auszeüben. D'Verweigerung vum Ëmgang géing domadder een Entzuch elterlecher Verantwortung duerstellen.

Mat hirer Deliberatioun hunn d'Riichter vum OLG eng Decisioun aus enger viregter Instanz bestätegt. Dem Geriicht no geet et ëm ee Fall vun engem Papp, deen no der Trennung vu senger Fra kee Kontakt méi zu senge leifleche Jongen hale wëll. D'Mamm a fréier Partnerin huet dëst elo ageklot, well d'Kanner de Papp vermëssen an ënnert der Situatioun leide géifen.

D'Frankfurter Amtsgeriicht hat an engem éischte Prozess festgeluecht, datt de Mann, deen d'Gard weiderhin zesumme mat der Mamm ausüübt, seng Jongen ee Sonndeg pro Mount an zu bestëmmten Zäiten an de Schoulvakanzen bei sech huele muss. Géint dat Urteel war de Mann virun d'OLG gezunn.

De Papp hat als Begrënnung viru Geriicht uginn, datt hie berufflech a privat "ënnert enormem Drock" géing stoen, an him den Ëmgang mat de Kanner net méiglech wär. Ënnert anerem huet hien deemno aus senger aktueller Bezéiung een neigebuerent Kand a schafft 120 Stonnen an der Woch.

D'Riichter hunn an hirer Entscheedung drop verwisen, datt et wëssenschaftlech beluecht wär, datt den elterlechen Ëmgang fir d'Entwécklung vu Kanner extrem wichteg wär. Si hunn och kloer Wierder fir d'Argumentatioun vum Papp fonnt. Dëse sollt villméi seng Prioritéiten ëmstrukturéieren statt senger Ëmgangsflicht net nozekommen.