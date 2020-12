Wéi den Demokrat op enger Pressekonferenz sot, wier et héchst onwarscheinlech, datt den 20. Januar eng Millioun Leit bei der Zeremonie derbäi kéinte sinn.

Säin alleréischt Zil wier et, Amerika ze schützen an de Mënschen awer ze erlaben ze feieren. Detailer, wéi d'Vereedegung genee ofleeft, sinn nach net bekannt. Et kéint awer op e virtuellt Evenement, änlech wéi de Kongress vun den Demokraten, erauslafen.

Den Immunolog Anthony Fauci soll iwwregens de medezinesche Chefberoder vum Joe Biden ginn.

D'Ausbreedung vum Coronavirus ass an den USA nach ëmmer ausser Kontroll. Der Johns-Hopkins-Uni no si bis ewell méi wéi 14,3 Milliounen Infektiounen nogewise ginn. An de leschten Deeg sinn all Dag méi wéi 2500 Persounen un der Longekrankheet gestuerwen.

Fir 5 Milliounen Kalifornier an der Géigend vu San Francisco gëlle wéinst de ville Fäll vun e Sonndeg u méi streng Reegelen. A 5 Bezierker sinn d'Leit opgeruff, doheem ze bleiwen.