Zum Accident koum et e Freideg am Bundesstaat Minas Gerais. D'Bremse vum Bus hu versot an d'Gefier ass vun enger Bréck 20 Meter an d'Déift gefall.

Beim Ongléck no bei der Stad João Monlevade sinn op d'mannst 16 Persounen ëm d'Liewe komm a weider 27 goufe blesséiert. Wéi d'Bremse versot hunn, huet de Buschauffer Kontroll iwwer de Bus verluer. 6 vun 46 Passagéier konnten nach aus dem Bus sprangen, ier en d'Bréck erofgefall ass, dorënner och de Chauffer.