Am gréisste Korruptiounsprozess an Éisträich zanter dem 2. Weltkrich gouf de fréieren FPÖ-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zu 8 Joer Prisong verurteelt.

Den Ex-Minister hätt säin Amt mëssbraucht a sech mat Milliounen Euro bestieche gelooss, esou d'Geriicht zu Wien e Freideg. De Prozess huet 3 Joer gedauert, et goung ëm Schmiergelder an der Héicht vun am Ganzen 10 Milliounen Euro am Zesummenhang mam Verkaf vun 10.000e staatleche Wunnengen.

D'Faite ginn zréck op 2004, wéi den deemolege Finanzminister Grasser decidéiert huet, dass 60.000 Wunnenge vum Staat sollte verkaf ginn. Nieft dem Ex-Minister goufen och de fréiere Generalsekretär vun der FPÖ Walter Meischberger an 2 weider Persoune verurteelt. D'Sue sollen iwwer Bankkonten op Zypern gefloss sinn. Den Affekot vum Karl-Heinz Grasser huet annoncéiert, géint d'Urteel an Appell ze goen.