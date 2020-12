Am Dannenröder Forst koum et e Samschdeg nees zu Ausernanersetzungen tëscht der Police an Demonstranten.

Zanter iwwert engem Joer sinn Ëmwelt- a Klimaschützer am Bësch an der Géigend vun Homberg/Ohm (ëstlech vu Marburg) am Asaz, fir sech géint déi fir den Ausbau vun der Autobunn 49 noutwendeg Rodungen ze wieren, déi mëttlerweil kuerz virum Ofschloss stinn. D'A49 soll an Zukunft Kassel a Gießen direkt matenee verbannen.

E Samschdeg ass et am Bësch op en Neits zu Ausernanersetzungen tëscht der Police an Demonstrante komm. Nodeems d'Aktiviste Blockaden opgeriicht hunn an d'Police mat Schnéikugele beworf hunn, ass dës bei Temperaturen ëm de Gefréierpunkt mat engem Waasserwerfer géint d'Demonstrante virgaangen an huet déi deels meterhéich Barrikaden ofgebaut.

0854 Die Polizei dreht völlig am Rad und setzt bei Minusgraden Wasserwerfer gegen friedliche Demonstrant*innen ein.



Hört sofort auf mit dem scheiß!

Den Informatioune vun der Police no waren eng 250 Aktivisten op der Plaz, déi Nout- a Rettungsweeër blockéiert hunn.

Persoune goufen e Samschdeg de Mëtteg keng festgeholl. D'Demonstrante wäre just zeréckgedrängt ginn, sou e Spriecher vun der Police. D'Police huet den Aktiviste verbueden, weider Schnéiklatzen op d'Beamten ze geheien. E Spriecher vun der Police huet als Grond eng méiglech Verletzungsgefor genannt. Ob et tatsächlech Blesséierter gouf, ass bis ewell net bekannt.