Zanter 4 Wochen ass kloer, datt den Donald Trump d'US-Wale géint den Joe Biden verluer huet.

Bei sengem éischten Optrëtt no senger Defaite huet et awer sou ausgesinn, wéi wann et déi Defaite ni ginn hätt. "Si hunn eis bedrunn an eis Presidentschaftswale manipuléiert. Mir wäerten nawell gewannen", sot den Donald Trump e Samschdeg den Owend Lokalzäit am Bundesstaat Georgia.

Beweiser fir de Walbedruch konnt d'Trump-Team bis ewell keng ginn. De President behaapt sech drop, d'Resultat vun de Presidentiellë wëlle juristesch unzefechten a bis virun dat Iewescht Geriicht an den USA ze goen.

Experten dogéint rechnen dem Republikaner keng ze grouss Chance aus, nach eppes um Resultat änneren ze kënnen. Virun Dausende Supporter huet den Donald Trump och indirekt an d'Spill bruecht, datt hien a véier Joer nees op en Neits kéint als Presidentschaftskandidat untrieden.