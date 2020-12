Anescht wéi Italien, Frankräich, Däitschland an Éisträich huet d'Schwäiz op eng gréisstendeels normal Schi-Saison trotz Covid-19 gesat.

D'Biller, déi e Samschdeg vun de Wantersportler virun de Gondelen zu Verbier am Wallis zirkuléiert sinn, dierften awer sou muncher een ofschrecken.

Een op deen aneren gedréckt waarden d'Leit do, wéi ëmmer, an der Schlaang fir eranzeklammen. Kontrollen, sou heescht et vun deenen, déi d'Situatioun denoncéieren, hätten et keng ginn. Ënnert anerem e lokale Restaurateur iergert sech iwwert d'Aart a Weis, wéi d'Ouverture vun der Schi-Saison zu Verbier e Samschdeg ofgelaf ass.

"Restauranten a Caféen hätte missen zanter dem 4. November zoumaachen, fir d'Pandemie ze bremsen, fir d'Schi-Saison ze retten. An elo géifen d'Efforten duerch sou een net ubruecht Verhalen zerstéiert", schreift en op de sozialen Netzwierker.

De Buergermeeschter Eloi Rossier gëtt um Internetsite 20minutes.ch mat de Wierder zitéiert, de sanitäre Protokoll wier effektiv op verschiddene Plaze schlecht respektéiert ginn an et wier een am Gaang, u Verbesserungen ze schaffen, fir datt sou eppes net méi virkënnt.