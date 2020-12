D'Autobunn, déi wichteg Verbindung tëscht Éisträich an Italien war de Sonndeg de Moie wéinst Lawinnegefor deels gespaart.

Och d'Zuchverbindungen um Brenner sinn ënnerbrach. A ganz Tirol ass op ville Plazen de Stroum ausgefall. Eng 1.400 Pompjeeë waren am Asaz.

Och am Tirol an Éisträich warnen d'Autoritéite viru Lawinen. Am Osten ass déi héchst Warnung ausgeruff ginn.