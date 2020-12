D’Zuel vun den Leit, déi sech mat der Longekrankheet infizéieren, si wärend dem Lockdown an Éisträich liicht erofgaangen.

Dorops hin huet d’éisträichesch Regierung déi nei Reegele fir d’Lockerunge vum Lockdown presentéiert.

Korrespondenz vun Innsbruck vum Catherine Anen

D’Zuel vun den Neiinfektiounen an Éisträich bleift weider héich. De Gesondheetsministère mellt, dass an deene leschte 7 Deeg all Dag am Schnëtt 4.136 Neiinfektioune bäikomm sinn. Bis en Dënschdeg waren 3.757 Covid-19-Doudeger gemellt. Bis virun enger Woch waren et der nach 2.667. An de Spideeler an op der Intensivstatioun gëtt et antëscht awer manner Patienten. Nach viru gutt enger Woch war den Héchststand u beluechten Intensivbetter erreecht. 709 Covid-Patienten hunn eng intensiv-medezinesch Behandlung gebraucht. Zanterdeem ass d’Zuel réckleefeg.

D’7-Dages-Inzidenz fält nëmme lues a läit den Ament bei 281,2 op 100.000 Awunner. Am Bundesland Tirol läit se bei 267,5.

Vun e Méindeg un dierfen d’Geschäfter awer nees hir Dieren opmaachen. Seng Mask muss ee weider iwwerall unhalen. Den Dag iwwer dierf ee bis zu 6 Leit aus engem aneren Stot treffen. Fir d’Feierdeeg soll et eng Ausnam vu bis zu 10 Persoune ginn. Och d’Spillschoulen an d’Crèchë sinn erëm ganz op. Déi méi héich Klassen an d’Universitéite bleiwen am Home-Schooling. An och an de Betriber soll weiderhin am Teletravail geschafft ginn, do wou et méiglech ass. D’Schilifter dierfe vun Hellegowend un nees fueren. Vill Touristen dierften awer kaum hir Schivakanz dëst Joer an Éisträich maachen. All Persoun, déi aus engem Risikogebitt tëscht dem 19. Dezember an dem 10. Januar an Éisträich areest, muss nämlech fir 10 Deeg a Quarantän.

Den Horesca-Secteur bleift zou, nëmmen Take-Out a liwweren ass tëscht 18 an 19 Auer owes méiglech. D'Ausgangsspär tëscht 20 Auer owes a 6 Auer moies bleift nämlech bestoen. Vum 7. Januar u sollen d’Horesca-Betriber dann ënner bestëmme Konditiounen nees opmaachen.