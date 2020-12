De Ministerpresident vu Bayern, de Markus Söder, huet e Sonndeg annoncéiert, datt een de Katastrophefall a Bayern ausléist.

A Bayern gëtt wéinst de ville Corona-Fäll e Mëttwoch nees den Etat d'urgence ausgeruff, dat huet dem CSU-Ministerpresident Markus Söder seng Regierung e Sonndeg zu München decidéiert.

En Dënschdeg soll d'Parlament driwwer ofstëmmen. An deene Stied, an deenen et méi wéi 200 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner bannent enger Woch ginn, gëllt vun e Mëttwoch un eng Ausgangsspär nuets.

Iwwerdeems dierf dann a ganz Bayern keen Alkohol méi dobausse consomméiert ginn.

Iwwert d'Chrëschtdeeg ginn d'Kontaktbeschränkungen e wéineg gelackert, sou dass bis zu 10 Persounen aus bis zu 10 verschiddene Stéit sech dierfen treffen, fir Silvester gëtt dat dann awer nees op maximal 5 Persounen aus maximal 2 Stéit reduzéiert, déi a Bayern beienee kommen dierfen.

Grad wéi bei eis ginn och a Bayern vun e Mëttwoch un d'Schüler op den héije Klassen am Lycée zum Deel vun doheem ënnerriicht, a Géigende mat iwwer 200 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner solle se souguer ganz an den Homeschooling wiesselen.