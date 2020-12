Speziell Südtiroul ass betraff. Plazeweis koum et zu zolitten Verkéiersproblemer an déi héchsten Lawinewarnung gouf declenchéiert.

Op ville Platzen ass do de Stroum ausgefall. Eng 1.400 Pompjeeën sinn am Asaz. De Brenner tëscht Éisträich an Italien ass fir Autoen an Zuch deels gespaart.

Schoule sollen um Wochenufank mol zou bleiwen, bis sech d'Situatioun entspaant huet.

No éischten Datenauswäertunge ass plazeweis souvill Schnéi gefall, dass ee scho bal vu Rekorder schwätze kann. Zu Umhausen am Ötztal si vun e Samschdeg op e Sonndeg 80cm Schnéi gefall. Den Dagesrekord loung do bei 45cm am Oktober 2013. Um Brenner sinn 90cm gefall, dat ass och bal e Rekord.

Vill Reen mécht dann der Regioun Venetien ze schafen. Do hunn d'Rettungsekippen iwwer 400 Mol musse wéinst engem Noutfall an den Asaz. De Risk vu Schlammlawinen war hei immens héich.

Zu Modena am nërdlechen Emilia-Romagna ass de Peegel vum Floss Panaro sou héich geklommen, dass d'Leit ronderëm hu mussen evakuéiert ginn. Och de Floss Po ass bannent 24 Stonnen ëm 2,5 Meter am Peegel geklommen.