De leschte Mount war EU-Fuerschungsdaten no de weltwäit wäermsten November zanterdeem d'Temperaturen opgezeechent ginn.

Dëst Joer goufen am November 0,8 Grad méi gemooss wéi am 30-Joer-Duerschnëtt tëscht 1981 an 2010. Ausserdeem louchen d'Temperaturen 0,1 Grad iwwert dem Spëtzewäert vun 2016. Mat Bléck op d'Hierschtméint September, Oktober an November gouf et esouguer eng Hausse vun 1,9 Grad iwwert de selwechten Zäitraum.

Dem Copernicus-Leeder Carlo Buontempo no stëmmen dës Rekorder mat dem laangfristegen Äerderwiermungstrend iwwerteneen.

Et wier nach ni esou eescht gewiescht, doriwwer nozedenken, wéi d'Verflichtungen aus dem Paräisser Ofkommes aus dem Joer 2015 kënnen agehale ginn, sou nach de Buontempo. D'Paräisser Ofkommes gesäit vir, d'Äerderwiermung op manner wéi 2 Grad am Vergläich zum virindustriellen Zäitalter ze begrenzen.