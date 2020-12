D'sozialistesch Partei PSUV soll knapp 68 Prozent vun alle Wielerstëmme kritt hunn, d'Oppositioun dogéint 18 Prozent.

Bis ewell huet d'Oppositioun déi venezuelanesch Nationalversammlung dominéiert, elo huet d'Partei vum Maduro nees d'Kontroll iwwert d'Parlament zeréckgewonnen.

D'Walbedeelegung ass mat 31 Prozent niddreg ausgefall, nodeems de Juan Guaidó aus der Oppositioun opgeruff hat, d'Walen ze boykottéieren. Vum Nicolás Maduro war et den Appell un déi international Gemeinschaft, d'Walresultat ze respektéieren. "Mir fuerdere Respekt virun der Souveränitéit vum venezuelanesche Vollek", huet hien op Twitter geschriwwen.

Zanter Ufank 2019 liwwert sech de Guaidó e Muechtkampf mam Maduro. De Parlamentsvirsëtzenden hat sech deemools selwer zum Iwwergangspresident erkläert. Hie gëtt vu ronn 60 Staaten unerkannt, dorënner d'USA an Däitschland. Ouni Majoritéit an der Nationalversammlung dierft seng Legitimitéit awer a Fro gestallt ginn.

Venezuela huet den Ament net just mat enger politescher, mä och mat enger wirtschaftlecher Kris ze kämpfen. Zanter 2019 ass d'Inflatioun ëm 4.000 Prozent am Land an d'Luucht gaangen, 96 Prozent vun alle Stéit liewen an Aarmut.