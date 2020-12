70 Joer laang krut een all Joer am August en Ikea-Katalog a seng Bréifkëscht. 2021 geschitt dat fir d'lescht.

Dat schwedescht Miwwelhaus brécht mat enger laanger Traditioun. Et ass eng Ännerung, déi iwwerraschend kënnt.

Zanter 69 ass ee gewinnt den Ikea-Katalog Heem ze kréien, ausser et huet een en "Nee-Merci"-Autocollant op der Bréifkëscht. Dat ass geschwënn Passé. D'Clientsverhalen an de Mediekonsum hu sech verännert an e Katalog wier ëmmer manner genotzt ginn. 2016 gouf et déi stäerksten Oplo mat 200 Milliounen Exemplairen an 32 Sproochen an iwwer 50 Länner.

D'Decisioun, de Katalog net méi weider ze drécken, wier keng einfach gewiescht, sou den Ikea-Manager Konrad Grüss. Den Amant géifen Transformatioune lafen, fir Ikea nach méi digital ze maachen a besser erreechbar ze maachen. Ma et géif een d'lescht Editioun 2021 méi speziell gestalten, als Handbuch mat Inspiratiounen.

Lescht Joer ass den Onlinehandel bei Ikea weltwäit ëm 45% gewuess an d'Websäit huet iwwer 4 Milliarde Visiteuren notéiert. Donieft huet de Miwwelris eegen Appen entwéckelt.