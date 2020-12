Eng Regierung ze forméiere wäert awer schwiereg ginn. D'Walbedeelegung louch op engem historeschen Déifstwäert.

Déi sozialdemokratesch PSD läit de Prognosen no mat 30,5 Prozent knapp virun der biergerlecher PNL, déi am Moment och an der Regierung ass an op 29% komme géif. Aus dëser Partei kënnt jo och de Ministerpresident Ludovic Orban.

Op der 3. Plaz läit de Prognosen no déi neit öko-liberal Partei USR-Plus mat 15,9% vun de Stëmmen. D'PNL an d'USR géifen eng Koalitioun mateneen agoen, ma fir eng absolut Majoritéit misst awer no momentanem Stand nach eng 3. Partei mat an d'Boot geholl ginn.

Iwwerraschend hätt och déi bis ewell onbekannten, ultranationalistesch, konservativ an anti-westlech Partei AUR de Sprong an d'Parlament gepackt, dat mat 5,2%.

Bei der Walbedeelegung gouf et Bukarest no en negative Rekordwäert. Den Taux louch hei bei nëmmen 31,84%, den niddregste Wäert zënter dem Enn vum Kommunismus am Joer 1989.