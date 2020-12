Den 23 Joer ale Mann huet seng Blessuren net iwwerlieft. Vum Affekot a vun der Famill ginn et schwéier Virwërf a Richtung Police.

De Casey Goodson wier Aussoe vun der Famill no erschoss ginn, wéi hie seng Hausdier opspäre wollt. Den 23 Joer alen Afroamerikaner wier awer net d'Persoun gewiescht, déi d'Beamte gesicht hunn. Den US-Justizministère huet sech dem Fall ugeholl an den FBI schonn op d'Plaz geschéckt, fir d'Police vu Columbus bei den Ermëttlungen ze ënnerstëtzen.

Den Affekoten no wier de Goodson grad heemkomm, nodeem hie beim Zänndokter war a Sandwicher fir sech a seng Famill kaf hat. De Mann hat wuel eng Waff bei sech, ma hien hat eng Lizenz dofir, esou datt alles legal war. Hie war, esou den Affekot, weder virbestrooft nach wier géint hien an iergendengem Fall ermëttel ginn. Seng Groussmamm vun 72 Joer an zwee kleng Kanner am Haus hätten de Virfall gesinn.