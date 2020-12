En Dënschdeg den Owend gouf der Police vu Prüm gemellt, datt e Camion op der L24 an der Géigend vu Stadtkyll ëmgefall wier a seng Charge verluer hätt.

Dobäi waren d'Beamte vu Prüm eréischt e puer Stonne virdrun am Asaz, well eben eng änlech Situatioun just mat anerem Béier op der B51 bei Prüm passéiert war.

An dësem Fall awer hat de Chauffer d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war riets an der Gruef geroden. De Camion ass getippt an engem Feld nieft der Strooss leie bliwwen. De Chauffer koum awer net vum selwen aus dem Gefier eraus, well d'Dier sech duerch de Schock verzunn hat. Hien huet awer net misste vun engem Dokter behandelt ginn. Am Camion ware Béierkëschten, vun deenen der nom Accident honnerten am Feld louchen.

En direkten Impakt op de Verkéier hat dësen Accident net, ma e Mëttwoch de Moien huet d'Streck misste fir eng kuerz Zäit gespaart ginn, fir de Camion mat engem Kran ze biergen.