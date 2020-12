Den Hunter Biden weist sech optimistesch, dass eng "professionell an objektiv Iwwerpréiwung" weise wäert, dass hien "legal an adequat" gehandelt hätt.

Nodeems de Fils vum designéierten US-President an d'Viséier vu Steierermëttlunge geroden ass, huet säi Papp iwwer säin Team matdeele gelooss, dass hien "houfreg" op säi Fils wier, dee mat "schwieregen Erausfuerderungen" ze kämpfe gehat hätt, besonnesch mat béisen Attacken an de leschte Méint.

Wärend de Presidentiellen an den USA hate Geschäftsaktivitéite vum Hunter Biden an der Ukrain an a China fir Schlagzeile gesuergt. Am Fokus stoung säi fréiert Engagement beim ukrainesche Gaskonzern Burisma.