Well d'Vitess wuel ze héich war, ass e Prototyp vun enger neier grousser SpaceX-Rakéit Starship beim Landen a Flamen opgaangen.

De SpaceX-Grënner Elon Musk huet sech nom Testfluch am Süde vun Texas awer nach zefridde gewisen. "Mars, mir kommen!!", huet et op Twitter geheescht. Domat huet hien op d'Pläng verwisen, mat der Starship Astronauten op de Mars ze fléien.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

D'Vitess bei der Landung muss wuel ze héich gewiescht sinn. Trotz dem Virfall, huet den Elon Musk vun engem Succès geschwat: "Mir hunn all d'Daten, déi mir brauchen!". Och seng Raumfaart-Entreprise huet sech optimistesch gewisen: "Super Test. Gléckwonsch un d'Starship-Ekipp". Virop hat et op hirem Internetsite geheescht, bei esou Testflich géif et drëm goen, bäizeléieren.

© SpaceX / AFP

De Start vun der Rakéit e Mëttwoch ass am Ufank korrekt verlaf. Nodeems d'Rakéit op riichter Streck geflu war, goufen déi 3 Transmissiounsystemer noeneen ausgeschalt. No 4 Minutten a 45 Sekonne gouf mat der Landung ugefaangen an do goufen d'Systemer nees aktivéiert, fir d'Rakéit an déi richteg Positioun ze bréngen. Ee System huet wuel ze staark reagéiert an ass explodéiert.

Mat senger Falcon-9-Rakéit huet sech SpaceX an der Raumfaart etabléiert. Am November hat déi éischt Routinemissioun gestart an eng SpaceX-Rakéit mat Besatzung ass op ISS geflunn. Mat der Starship soll et nach méi wäit, Richtung Mars, goen.