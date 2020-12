An de speziell preparéierte Schong hat de Mann 250.000 Euro verstoppt. 100.000 Euro waren nach a senger Ënnerwäsch dran.

De 50 Joer ale Mann hat probéiert, fir 350.000 Euro laanscht den Zoll ze schmuggelen. De Beamte war awer als éischt seng Schong mat de Geheimfächer opgefell, wouranner ronn 250.000 Euro verstoppt waren. Wéi d'Leit vum Zoll du méi genau gesicht hunn, sinn hinnen nach eng Kéier 100.000 Euro opgefall, dat a sengem Slip. Déi louchen einfach esou do dran, esou d'Beamten, speziell preparéiert war de Slip net.

De Mann, deen an d'Tierkei fléie wollt, hat haaptsächlech 500 Euro Schäiner bei sech. D'Suen hätt hie vun engem bekannte Kritt an hätt se solle ma an d'Tierkei huelen. Ma weder den Numm nach d'Adress vum Bekannte sinn dem Mann nees agefall. D'Sue goufen op alle Fall saiséiert an elo gëtt probéiert festzestellen, ob déi Sue legal erschafft goufen oder ob de Mann duerch Geldwäsch u se koum. Géint de Mann gëtt wéinst Net-Umelle vu Sue beim Zoll ermëttelt.

Dat Ganzt ass scho virun zwou Woche passéiert, gouf awer eréischt Rezent vum Zoll publizéiert.