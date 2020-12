E Freideg de Moien huet den RKI fir Däitschland 29.875 Neiinfektioune gemellt an 598 Doudesfäll duerch oder mam Coronavirus.

Bei den Neiinfektiounen ass dat eng Hausse vun iwwer 6.000 par Rapport zum leschten Héchstwäert bannent 24 Stonnen. Mëttlerweil sinn 20.970 Infizéierter gestuerwen, esou den RKI.

Well d'Neiinfektioune weider klammen, gëtt ëmmer méi dacks eng Verschäerfung vum Lockdown gefuerdert. Et geet een dovunner aus, dass de Weekend iwwer d'Ministerpresidente vun de Bundeslänner an d'Bundeskanzlerin Merkel doriwwer berode wäerten.