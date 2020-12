An der Belsch gesäit een den Ament nach keen all ze positiven Impakt vun de Covid-Mesuren op déi aktuell sanitär Kris.

A verschiddene Regiounen ass d’Ausgangsspär fir d’Feierdeeg no hanne geréckelt ginn an d’Commercen hunn erëm opgemaach. Dëst erkläert eis elo d’Danielle Filbig an enger Korrespondenz vu Bréissel. D‘Haaptstad Bréissel, wéi och d‘Wallonie hunn en Donneschden annoncéiert, datt och si ewéi hei zu Lëtzebuerg hir aktuell Mesurë bis op de 15. Januar verlängeren. Soumat bleift de Couvre-feu vun owes 22 Auer bis moies 6 Auer bestoen. De ganzen Horesca-Secteur muss och hei weiderhi seng Diere ganz zouhalen. Och d’Studente leiden hei drënner, déi duerch d’Pandemie hir Studentenjobs verluer hunn, vun deene si ofhängeg sinn, fir hir Studië kënnen ze finanzéieren.

De Commerce ass awer erëm op a muss um 20 Auer seng Dieren zoumaachen. Mat Ausnam vun der Period vum 14. op den 31. Dezember, wou se hir Diere bis 21 Auer kënne weider oploossen. Et misste souguer scho verschidden Akafsstroossen zu Bréissel ewéi zum Beispill d’rue Neuve deels zougemaach ginn, wéinst groussem Massenundrang. Fir d’Feierdeeg ass awer bis ewell nach näischt präziséiert ginn, doriwwer gëtt awer deemnächst geschwat.

Allerdéngs gëtt an der Nuecht vum 24. op de 25. Dezember eng Ausnam an der Wallonie gemaach. D‘Ausgangsspär gëtt ëm zwou Stonnen no hanne geréckelt. Se géif réischt Hallefnuecht ufänken a bis moies 6 Auer undaueren.

Tëscht Lëtzebuerg an der Belsch ass och den Accord vum Teletravail vun de Frontaliere verlängert ginn. D‘Frontalieren, déi aus der Belsch op Lëtzebuerg schaffe kommen, sollen och weider vun doheem aus schaffen, hei geet souguer dervu Rieds, datt dëst nach undauere ka bis den 31. Mäerz. Zu Limburg ass driwwer geschwat ginn, fir Dronen anzesetzen, fir d’Leit wärend de Feierdeeg besser kontrolléieren ze kënnen, ob d’Mesuren och agehale géife ginn. Eng Ministesch vun der Partei Open VLD huet sech hei zu Wuert gemellt a gesot, datt dëst awer ze wäit geet a géint d’Grondrechter vum private Liewe verstéisst.

Leider sinn och Onéierlecher an der Belsch ënnerwee a gi sech als Fleeger aus, déi heem bei eeler Leit un der Dier schellen a soen, si géife Corona-Tester maachen. Sie notzen dëst aus, fir d‘Leit ze beklauen.

Ufanks der Woch hat ee belschen Dokter jo mam Fanger op Lëtzebuerg gewisen, well si an der Province de Luxembourg opfälleg méi Fäll hunn ewéi an aner Géigenden. Si erkläerte sech dëst duerch déi iwwer 30.000 Leit, déi aus der Belsch op Lëtzebuerg schaffe kommen an een doduerch vill Kontakter mat de Leit aus dem Grand-Duché selwer hätt. De Grand-Duché hätt déi net essentiell Geschäfter opgelooss, wouduerch vill Leit aus der Belsch eriwwer akafe komm sinn. Derbäi gouf och gesot, datt Lëtzebuerg den héchste Kontaminatiounstaux an Europa hätt. Dëst géif awer emol déi nächst Wochen iwwerpréift ginn, wat un dëse Spekulatiounen dru wier. Ëm den 18. Dezember wäerten d’Autoritéite sech erëm zu Wuert mellen, mat weideren Infoen, eventuellen Oplockerungen, ewéi et virugeet. Ze vill Hoffnunge soll ee sech awer net maachen.