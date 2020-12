Dat lescht Joer war dës Éier un déi schwedescher Klimaaktivistin Greta Thunberg gaangen. Den Donald Trump gouf d'Persoun vum Joer 2016.

De nächsten US-President Joe Biden a seng da Vize-Presidentin Kamala Harris sinn d'Personalitéite vum Joer am Time-Magazine. Um Cover si béid ze gesinn mam Titel "D'Geschicht vun Amerika veränneren".

Den Duo konnt sech domadder géint 3 aner Finalisten duerchsetzen, nämlech géint den Donald Trump, géint den US-Dokter Anthony Fauci a géint de "Black Lives Matter"-Mouvement.

Zanter 1927 kréint den US-Magazin ëmmer Enn vum Joer eng oder méi Personalitéiten oder Associatiounen, déi der Opfaassung vun der Redaktioun no d’Welt an deene leschten 12 Méint am Meeschte markéiert oder verännert hunn, egal ob positiv oder negativ.