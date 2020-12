En Zeien hat der Police ugeruff an de Mann verfollegt, deen de Puppelchen um Aarm bis bei d'Brückenstraße gedroen huet.

Kuerz virun 12 Auer huet d'Police de Verdächtegen an engem Bus ugetraff. Tëscht 20-30 Passagéier goufen evakuéiert. De Verdächtegen hat Widderstand geleescht, wéi hie festgeholl gouf. Den Elektroschocker koum an den Asaz. Zwee Beamte vun der Police goufen dobäi blesséiert.

Leschten Informatiounen no géing et der Mamm an hirem Kand gutt goen.

Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ass bis ewell näischt gewosst. Beim Täter handelt et sech ëm e 24 Joer ale Mann, deen zu Tréier wunnt an och do op d'Welt koum.