De Syrien-Konflikt geet geschwënn a säin 10. Joer. Millioune Mënsche sinn op der Flucht.

Dorënner och ganz vill Kanner, déi op dës Manéier keng normal Kandheet kënne liewen. Virun allem elo lo an de Wanterméint ass d'Situatioun an de Flüchtlingscampe ganz dramatesch. D'Unicef versicht dowéinst, och dëst Joer nees de Mënschen op der Plaz sou gutt et geet ze hëllefen.

Iwwer 6 Millioune Syrer si Flüchtlingen an hirem eegene Land. Méi ewéi 5 Millioune Mënschen liewen a Campe ronderëm Syrien, esou zum Beispill am Irak oder Libyen. Zoustänn an dëse Flüchtlingscampe sinn erbäermlech. A mam Wanter gëtt d'Situatioun fir dës Leit nach schlëmmer, virop fir d'Kanner.

D'Zil vun der Unicef ass et, eng Millioun syresch Kanner mat Wanterkleeder a Wanterschong ze versuergen.

Wanterkleeder vu Lëtzebuerg an déi eenzel Flüchtlingscampen ze transportéieren, wär organisatoresch onméiglech. Dëst wär en enorme Käschtepunkt. Par konter mat Done kann Unicef Lëtzebuerg déi dréngend noutwenneg Kleeder fir d'Kanner kafen.

Nieft waarme Kleeder ass et fir d'Unicef och wichteg, dass d'Kanner kënne weider an d'Schoul goen an dass d'Gebaier dohier och de Wanter iwwer kënne gehëtzt ginn.