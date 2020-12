Op der Autobunn un der Franséisch-Lëtzebuerger Grenz versicht d'Police mat verschiddene Methoden, Verstéiss géint de Code de la Route opzedecken.

Ob ze héich Vitess oder kuerz mol um Radio dréinen: Et sinn eng Partie Punkten, déi am Trafic geféierlech kënne ginn. Eis Kolleege vun RTL 5minutes hunn déi franséisch Police een Dag op der A31 begleet a kruten en Abléck an hiren Aarbechtsalldag.

Ronn 100.000 Gefierer fueren all Dag op der A31 op der Streck tëscht Metz an Lëtzebuerg. Reegelméisseg kënnt et hei zu Accidenter. Fir dëst ze verhënneren, ass d 'Police zu all Auerzäit op dëse Stroossen ënnerwee. Dat ass fir d'Automobilisten awer net ëmmer erkennbar.

Philippe Glorian, Kommandant vun der Autobunnspolice, Secteur Lorraine-Alsace: "Les types de patrouilles clairement il y en a de deux sortes: Les patrouilles en véhicules sérigraphiés pour se faire parfaitement identifier des usagers et un volume de patrouilles non négligeable en véhicules banalisés qui, elles, ne sont pas repérées par les usagers, mais qui vont nous permettre de travailler sur les problématiques de comportement."



D'Police schafft bei hire Kontrolle mat ënnerschiddleche Methoden. Dorënner de mobille Radar, deen aus engem Auto eraus blëtzt oder laanscht d'Strooss steet. Awer och fix Radaren a Laserradare gi weiderhin benotzt, fir haaptsächlech Vitessiwwerschreidungen z'erfaassen.

D'Haaptursaache fir Accidenter op der A31 sinn, wéi och bei eis am Land, op d'Behuele vun den Automobilisten zeréckzeféieren. Ganz heefeg wier de Grond d'Oflenkung vum Fuerer.

Philippe Glorian:"Le téléphone au volant ce qui gère automatiquement une baisse d'attention. Les distances de sécurité qui sont induites par le fait de la densité de circulation, ce n'est pas facile, mais ça reste des facteurs accidentogènes. A cela on rajoute bien évidemment les vitesses inadaptées et les problématiques de consommations d'alcool et de produits stupéfiants."

Donieft gëtt awer och den Zoustand vum Gefier kontrolléiert. Sou si futtis Luuchten an ze schwéier Chargen déi heefegst Ursaachen, fir déi Camionschauffere sanktionéiert ginn.

D' Leit op der Strooss sinn natierlech net frou, wa se protokolléiert ginn. Et wier awer wichteg ze verstoen, dass Bestrofen net Zil vun der Police ass.

Philippe Glorian:"Notre mission principale est cela, c'est de sauver des vies, d'empêcher des blessés. Donc d'assurer la sécurité des usagers même si certains d'entre eux ont un comportement qui peut être à la marge et par rapport au texte et règlement en vigueur."

Et wier ee frou doriwwer, dass d'Zuel vun den Accidenter op der A31 allgemeng niddereg ass. Et kéint een et awer perfektionéieren.