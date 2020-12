An der libanesescher Haaptstad Beirut goufen et de 4. August zwou enorm Explosiounen, bei där eng 200 Mënschen ëmkoumen a 6.500 Mënsche blesséiert goufen.

D'Biller sinn am Summer ronderëm déi ganz Welt gaangen. Problemer hat déi libanesesch Populatioun awer scho laang virdrun.



An de Méint virun der Explosioun si si op Strooss gaangen, fir géint d'Finanzkris an de Wäertverloscht vun hirer Wärung ze demonstréieren. Schonn deemools war d'Land um Bord vun enger Staatsfaillite. An Tëschenzäit hunn d'Leit och hir Hoffnung an hir Perspektiv verluer.

Déi Opmierksamkeet, déi d'Leit zu Beirut am Summer kruten, bréichte si och elo, seet d'Belinda Rathle am RTL Interview. D'Lëtzebuergerin ass zanter 5 Joer zu Beirut, si huet vill Erfarungen am Beräich vun den ONGen gesammelt a beschreift, wéi dramatesch d'Situatioun elo ass.



"50 Prozent vun de Libanese liewen ënnert dem Seuil de pauvreté. 30 Prozent sinn ënnert dem Seuil d'extrême pauvreté. Vun 20 vu menge Bekanntschafte schaffen der nach vläicht 3. Vill Leit hu keng Aarbecht méi. Chômage gëtt et keen. Dat heescht vill Leit musse kucken, datt se iwwert d'Ronne kommen. Dobäi kënnt de Wäertverloscht vun der libanesescher Lira an d'Hyperinflatioun. Alles dat féiert dozou, datt d'Leit keng Kafkraaft méi hunn."



An och am Libanon gëtt et Wanter. A villen Haiser sinn d'Fënsteren nach net ersat, déi bei der Explosioun futti gefuer sinn, Heizunge si souwisou am Libanon net Usus a fir sech mat enger klenger elektrescher Heizung ze wiermen, feele ville Leit d'Suen.

E méi laangen Temoignage iwwert d'Situatioun an der libanesescher Haaptstad gesitt der e Samschdeg den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.