Zu New York ass eng Automobilistin an e Grupp vun Demonstrante gefuer, déi géint d'Festnam vu Immigranten ouni Pabeiere protestéiert hunn.

Aenzeien hu beriichten, dass op d'mannst 6 Persoune blesséiert goufen.

Engem Policespriecher no wier de Virfall zu Manhatten geschitt, d'Fuererin wier festgeholl ginn. Et wier awer nach onkloer, ob d'Fra express mam Auto an de Grupp vu Leit gefuer ass oder ob et sech ëm en Accident handelt.