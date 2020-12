Um 17.20 Auer ass ee Gefier zu Daleiden (D) aus net gekläerten Ursaachen an d'Schleidere komm, ass an eng "Verkéiersinsel" an du widder eng Mauer gerannt.

Duerno huet den Auto sech iwwerschloen. 2 Leit goufe méi uerg verwonnt. De Gesamtschued, esou d'Police, chiffréiert sech op 15.000 Euro.